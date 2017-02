Zelda: Breath of the Wild Master Edition е едно разкошно издание

Едва ли ще издадем тайна, ако кажем, че The Legend of Zelda: Breath of the Wild е най-интересната премиерна игра за Switch и сигурен кандидат за игра на годината.

Ако обаче сте по-запалени фенове на легендарната поредица, да притежавате касетката с играта просто няма да е достатъчно. За такива като вас е предвидено специалното издание, което ще ви направи част от историята както на поредицата, така и на конзолата. Legend of Zelda: Breath of the Wild Master Edition струва солидните 130 долара и вече може да се поръча.

Както подобава на такива издания, пакетът е пълен с екстри – саундтрака към играта с 24 песни, карта, кейс за самата конзола, златна специалната Sheikah Eye монета и др. В типичния непосредствен стил на Nintendo, да представи всичко това се е заел изпълнителният продуцент на играта Еиджи Аонума.

Ако цената е прекалено висока, алтернативата е Special Edition, което струва 99 долара.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild излиза на 3 март във версии за Nintendo Switch и Wii U.