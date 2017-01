Геймърски и тв-звезди станаха част от поредното издание на супертурнира Gaming Knights: The Ring Edition

Двудневният геймърски маратон в Sofia Ring Mall събра на едно място фенове на игрите и техните кумири Aethelthryth, Venom The Doctor, WickyBG, Persi Army, PicPukk и Roro. Освен, че раздадоха автографи и се снимаха с многото си почитатели, те участваха и в специален дискусионен панел „Задругата на стриймърите“, за да споделят с всички присъстващи как се става професионален геймър в България.

Един от топ акцентите на събитието беше големият турнир по FIFA17 със специалното уастие на тв-водещия и продуцент Иван Христов, който се оказа един от запалените фенове на „електронния футбол“.

Верен на мисията си да предоставя специални и ексклузивни преживявания на своите клиенти, Sofia Ring Mall стана домакин на българската премиера на новата система за виртуална реалност Playstation VR. По време на „уикенда на игрите“ беше изградена зона с 10 сета, на които присъстващите можеха първи в страната да тестват хитовото устройство. Останалите геймъри се състезаваха в турнирите по League Of Legends, CS:Go, PES17, Hearthstone, FIFA17, както и рейсинг и настолни игри. Gaming Knights: The Ring Edition предложи и най-новото младежко забавление – пиксел арт, демонстрации по LARP – екшън пърформанси от ролеви игри, брейк денс изпълнения от „Ла Коза Ностра“, базар и още много развлечения, които направиха Sofia Ring Mall най-предпочитаната столична дестинация през уикенда. Събитието беше вещо „дирижирано“ от геймърските любимци Роро и Venom The Doctor.