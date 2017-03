С новия си модел японският гигант Nintendo слага край на разделението между „домашната“ конзола и преносимата такава. Вече няма да се налага геймърите да избират дали да играят любимата игра в дома си – пред удобния огромен телевизор или на малкия екран, докато носят конзолата със себе си. Просто защото Nintendo Switch въплъщава в себе си силата на промяната.

„Играйте навсякъде – у дома пред телевизора ще можете да поставите конзолата в специална станция, а ако решите да излезете, просто трябва да вземете Nintendo Switch в ръце и той мигновено преминава в ръчен режим на работа. Оказва се, че навън ви очаква приятел, който иска да играе с вас? Поставете конзолата на място, където можете да я виждате и двамата, вземете по един Joy-Con контролер и надпреварата започва. За още по-голямо удобство, контролерите са снабдени с приставки за допълнителни бутони“ – разказва Александър Бакалов от българската верига за видеоигри Пулсар, която пуснa конзолата Nintendo Switch на 3 март.



У дома …

Нищо не може да се сравни с добра игра на големия телевизор. Nintendo са се погрижили да ни осигурят комфорта от гейминга в домашни условия. Nintendo Switch док станцията се свързва лесно с телевизора – поставя се конзолата вътре и пред геймъра се разкриват два избора – да играе с приятел, използвайки двата Joy-Con контролера по отделно, всеки от които разполага с вгpaдeн ceнзop зa зacичaнe нa движeниe и вибpaция или чрез специалната Joy-Con ръкохватка да сглоби един традиционен контролер. И в двата случая, ще има на разположение пълен набор от бутони и aнaлoгoв cтиĸ.

Навън…

Геймърите могат лесно да вземат Nintendo Switch със себе си по време на всяко излизане или пътешествие. Играта продължава в момента, в който извадят конзолата от док станцията, поставят Joy-Con контролерите и натиснат бутона A. Батерията може да издържи до 6 часа, но все пак това зависи от софтуера и условията при използване. Така например красивата и великолепна като техническа реализация, но изискваща далеч повече ресурси игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild може да се играе в мобилен режим около три часа с едно единствено зареждане. Което става чрез адаптер за прав ток, включен в USB type-C конектора.



Приключение с приятели…

До осем устройства могат да бъдат свързани локално, посредством безжична връзка, като за игрите, разполагащи с кооперативни режими, всяка Nintendo Switch конзола е екипирана за игра от двама. Геймърите могат да играят с приятели навсякъде, където има WiFi.

Nintеndо Ѕwіtсh пpитeжaвa peдицa вгpaдeни фyнĸции, ĸoитo я пpaвят oщe пo-комуникативна. Лeвият Јоу-Соn e cнaбдeн c Capture бyтoн, за споделяне на скрииншоти от играта, веднага щом бъдат направени, а дecният Јоу-Соn oт cвoя cтpaнa paзпoлaгa c NFС зoнa, ĸoятo позволява взаимодействие c Аmііbо фигypитe нa Nіntеndо, ĸaĸтo и с ІR ĸaмepa, ĸoятo зacича paзcтoяниeтo, фopмaтa и движeниeтo нa пpeдмeти в няĸoи cпeциaлнo пpeдвидeни зa цeлтa игpи.

Кога?

Конзолата Nintendo Switch ще бъде налична в магазините и сайта на единствената специализирана верига за компютърни и видео игри у нас – Пулсар на 3 март, в комплект с два уникални бъндъла с най-големите стартови хитове за платформата – The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Bomberman R.