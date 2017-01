Стартират продажбите на PlayStation VR в България

Преди малко с официално съобщение до медиите Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) обчви стартирането на продажбите на системата PlayStation VR (PS VR) в редица страни, включително и България.

Ето го и самото съобщение:

PS VR е устройство за виртуална реалност, захранвано от конзолата PlayStation 4 (PS4), което издига гейминга на едно ново ниво на потапяне в играта, пренасяйки потребителя в истинска виртуална вселена. Днес стартирт продажбите на PS VR в следните SIEE територии: Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Южна Африка, Турция, Индия, Унгария, Словения, Хърватска, България, Румъния, Украйна, Казакстан, Израел, Кипър, Малта и Исландия. PS VR е достъпна в България на препоръчителна цена от 799лв.

PS VR е съвместима с всички системи от семейството на PS4. Достъпен е разнообразен набор от игри, някои от които Rez Infinite (Monstars & Enhance Games), Batman™: Arkham VR (RockSteady and Warner Bros Interactive Entertainment), DRIVECLUB VR и RIGS Mechanized Combat League (SIE Worldwide Studios), EVE: Valkyrie (CCP Games), Thumper (Drool), 100ft Robot Golf (No Goblin), Job Simulator (Owlchemy Games), Superhypercube (Polytron), Battlezone (Rebellion), Eagle Flight (Ubisoft), Here They Lie™, PlayStation®VR WORLDS и Until Dawn™: Rush of Blood (SIE WWS), ROBINSON: THE JOURNEY™ (Crytek), Star Wars™ Battlefront™ Rogue One: X-wing VR Mission (Electronic Arts Inc.)



“С изключително вълнение и радост представяме Виртуалната реалност на PlayStation 4,” споделя Джим Райън, президент „Световни продажби и маркетинг“, SIE и президент на SIEE. “PSVR те пренася в играта и те кара да се потопиш в невиждани до сега светове. PS VR е иновативно устройство за домашно забавление. Трябва да опитате сами, за да се уверите!”

PS VR ви дава чувство за „присъствие“. Играещият има усещането, че се намира в самата игра. Някои от техническите характеристики на високотехнологичната PS VR са: 360 градусово следене на движенията в реално време; широк визуален обхват; висока скорост на опресняване; SIE технологията за 3D аудио, която прави изживяването още по-наситено и автентично. Поддържаните периферни устройства са PlayStation®Move контролер, безжичният контролер DUALSHOCK®4 и очакваният PS VR Aim контролер. Играещите попадат във виртуални светове, в които по интуитивен път общуват и взаимодействат с героите от играта.

PS VR разполага с режим “Social Screen”, който позволява на потребителите (около играещия с VR системата) да виждат какво се случва в играта, предавано на TV екран и по желание да се включат в геймплея. PLAYROOM VR (SIE WWS) е едно от заглавията, което ще може да бъде свалено напълно безплатно от всички потребители на PS VR. Играта е доказателство за това, че PS VR създава уникално мултиплеър изживяване, което може да бъде споделено със семейство и приятели.

Списъкът от игри за PS VR ще продължи да нараства. Някои от най-очакваните заглавия са RESIDENT EVIL® 7 biohazard (Capcom Co., Ltd), Star Trek: Bridge Crew (Ubisoft), Farpoint (SIE WWS) и много други.

В допълнение към първокласните заглавия, ще има разнообразие от VR изживявания и медиа приложения, някои от които Allumette (Penrose), Invasion! (Baobab), Kismet (PsyOp), Within, LittlStar, Vrideo и The Martian (Fox).