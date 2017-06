200 маси за любимото хоби на феновете на настолните игри само на ON! Fest този юни

Турнири с наградни фондове, свободна зона за игри, лекции за успешни кампании и много игри с отстъпки – всичко това на ON! Tabletop от Ozone.bg и ON! Fest

В последния уикенд на юни светът на настолните игри се материализира на ON! Fest, разпростирайки се на над 200 маси игрално поле. В специално създадена ON! Tabletop зала, част от зоната, събираща всяко късче на съвременния гейминг – ON! Gaming, ON! Fest в партньорство с най-големия онлайн магазин за развлечение Ozone.bg отварят свободна зона за игра по най-хитовите световни заглавия сред настолните игри. Турнири с наградни фондове, игри с отстъпки и лекции на интригуващи теми очакват още всички посетители.

Зоната за свободна игра ще предложи на посетителите на фестивала най-интересното от всички жанрове, всички най-големи и интересни локализирани заглавия настолни игри и предстоящи да излязат на български език през тази и следващата година. Сред предложенията са абсолютно хитовите Dixit – най-продаваното локализирано заглавие, безспорният бестселър с над 20 световни номинации и награди; Ticket to Ride – сензационната състезателна игра, утвърдила се на българския пазар; Игра на Тронове – стратегическата игра за закоравелите геймъри (но и за всеки фен с ентусиазъм), базирана на хитовия HBO сериал; Пандемия – фаворитът сред кооперативните игри; Каркасон – едно от най-добрите турнирни заглавия изобщо – класика сред настолните игри на новото време. Още и от Кодови имена – многократно награждавана с призове за парти и семейна игра на годината, номер едно в парти категорията на BoardGameGeek.com (най-влиятелният международен сайт за настолни игри), както и Кодови имена: Картини, което е едновременно продължение и преработка на основната игра, за да борави не с думи, а с изображения. Всеки може да пробва и Mysterium – една от най-забавните игри с асоциации от производителите на Dixit и запазила традиционния за него прелестен арт, но този път в кооперативна игра и една от най-добрите семейни на пазара; Концепт – хитроумната игра на асоциации, локализирана миналата година и Порт Роял – едно от най-новите заглавия: бърза игра с карти, която обаче предлага голяма стратегическа дълбочина. Посетителите на ON! Tabletop могат да намерят и световно признатата и превеждана на над 30 езика игра Катан, която предлага едновременно лесни правила и стретегическа дълбочина и се е превърнала в един от фаворитите на българския геймър.

Сред игрите, които предстои да бъдат адаптирани на български и ще бъдат представени с оригиналния им език по време на ON! Fest са Oceanos – шарена семейна игра с морска тематика от 2016 г.; Kingdomino – хитроумна игра, номинирана за Spiel des Jahres 2017 (Игра на годината) и вероятен победител; Timeline – лесна, бърза и за паметливите – игра, в която се нарежда линия на времето – очакваме изцяло тематична за българска история; Citadels, второ издание – шедьовър на дизайнера Бруно Файдути, което идва с повече герои, различни карти и съвсем нов арт; Dream Home – приятна семейна игра, номинирана за семейна игра на годината в класацията на BoardGameGeek.com и Cacao – хубава стратегическа игра, която ще допадне на феновете на Каркасон, а в същото време ще им предложи и разнообразие от познатото.

Състезателната зона предлага на шампионите игри, сред които и Magic: The Gathering – първообразът на всички съвременни колекционерски игри с карти с история от близо 25 години и играчи в световен мащаб над 20 милиона души. Картите са преведени на повече от 10 езика, а на Световното първенство през 2016 г., общият награден фонд беше $250,000.

В ON! Tabletop залата ще се проведе и турнир по Yu-Gi-Oh! – свръхпопулярната колекционерска игра с карти, съществуваща от 20 години и силно разпознаваема на международната състезателна сцена в Азия, Европа, САЩ и Австралия.

Лекции и презентации от хора, преминали успешно през кампания за настолна игра през платформата за общностно финансиране Kickstarter ще споделят своя опит чрез реални ситуации, насоки и съвети и отговори на въпроси от аудиторията. Дискусионната част е подходяща за хора, които се интересуват от хобито настолни игри, както и за хора, които искат да пробват платформата за свой проект от каквото и да е естество.