AMD е изборът на министерството на енергетиката на САЩ за развойни дейности в посока следващо поколение суперкомпютърна архитектура

Програмата PathForward е създадена да ускори критичните изчислителни технологии за първите екзаскейл суперкомпютри в Америка

AMD съобщи, че е избрана от Министерството на енергетиката на САЩ за проекта Exascale Computing Project (ECP), за да ускори критично важни изследвания в изчислителните технологии с цел разработката на първите в страната екзаскейл суперкомпютри. Новата тригодишна програма PathForward (Пътят напред) осигурява финансиране на развойни дейности в посока следващото поколение суперкомпютърни хардуерни технологии.

PathForward се различава от предишни усилия за проучвания на екзаскейл средите в това, че поставя по-голямо ударение върху съвместното проектиране насочено към иновации, като насърчава тясното сътрудничество между AMD и другите участници в програмата. Тази програма ще се занимава с четирите ключови технически предизвикателства на екзаскейл изчислителните среди: паралелизъм, памет и сторидж, надеждност и потребление на енергия. AMD ще работи върху микроархитектурата на CPU и GPU, на системите памет, интегрирането на компонентите и високоскоростните междинни връзки. Работата на AMD за PathForward ще изтъкне отворения, базиран на стандарти подход към хетерогенните изчислителни среди, за да подобри производителността, енергоефективността и лекотата на използване на екзаскейл системите.

“За нас е чест да бъдем сред няколкото компании избрани от Министерството на енергетиката на САЩ да осигурят необходимата изследователска подкрепа за развитието на съвременните технологии необходими за екзаскейл суперкомпютрите,” каза Алан Лий, корпоративен вицепрезидент, отговарящ за развойните дейности в AMD. “Ние работим в посока изследване на екзаскейл системите вече пет години, и PathForward ще издигне нашата работа на ново ниво, с фокус върху технологичното интегриране на системното ниво с партньорите. Ние сме добре подготвени за тази инициатива, както свидетелства нашето развитие на високопроизводителните технологии, заедно с дългогодишното участие в различни органи по стандартите.”

Целта на проектът за екзаскейл изчислителни среди е да се обърне към най-належащите научни предизвикателства за страната като движи напред симулационно-базирани научни открития, които станаха възможни с помощта на най-високопроизводителните екзаскейл суперкомпютри в света. Технологиите, разработени като част от тази инициатива, биха могли също да въздействат положително на потребяващите малко енергия, вградени, облачни (инф.центрове) високопроизводителни The technologies developed as part of this initiative could also positively impact low-power изчислителни приложения за различни области като медицинското обслужване, астрофизика и моделиране на климата.

AMD се е посветила на иновациите и подкрепя целите на МЕ на САЩ за мощни, екзаскейл, суперкомпютърни системи. Новото усилие за развойни дейности е в унисон с подтоянния фокус на компанията върху високопроизводителните изчислителни среди x86 CPU и GPU за дълбоко самообучение, анализ на данни, симулации и други „тежки“ приложения.