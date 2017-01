Samsung Electronics с иновации на CES 2017, които подобряват начина, по който хората работят, живеят и се забавляват

На CES 2017 Samsung Electronics представи своята визия за 2017-та и как компанията се движи напред с широк кръг от иновации, с които да осигури на потребителите най-доброто изживяване до сега. Сред ключовите продукти, които бяха представени са новата линия QLED телевизори, системата за изпиране FlexWash™ + FlexDry™, първият гейминг лаптоп на Samsung, както и обновеният Gear S3 смарт часовник. С всички тези иновации Samsung демонстрира своята лидерска позиция в новите технологии, които допълват живота на потребителите още по-интуитивно и персонализирано.

„Въпреки някои предизвикателства, през 2016 г. постигнахме значителен напредък, придобивайки пазарен дял при телевизорите, домакинските електроуреди, носимите устройства и смартфоните“, заяви Тим Бакстър, президент и главен оперативен директор, Samsung Electronics America. „Вслушвайки се в потребителите и надграждайки нашите иновации, ние формираме своята визия за бъдещето, в основата на която са свързани продукти с елегантен дизайн и услуги, фокусирани изцяло върху потребителите“.

Samsung QLED, следващата иновация при телевизорите

Добавяйки значителни подобрения в разработката на Quantum dot технологията, Samsung представи 75-инчовият Q8C QLED телевизор, в който е добавен нов метален материал към полупроводникови квантови точки с наноразмери, за да предостави най-доброто съчетание между светлина и цвят, налично в дисплей технологиите в момента. Резултатът е зашеметяващ QLED телевизор с голям екран, с изключително яснота и прецизност на картината, която запазва качеството си независимо от зрителния ъгъл и средата.

С подобрена ефективност на светлината и стабилността, както и с по-широк от всякога цветови спектър, Samsung QLED телевизорът издига Quantum dot технологията до нови висоти. Новият QLED телевизор се характеризира и с дълбоки нива на черното, представя 100% от цветния обем, измерен с DCI и притежава HDR оптимална яркост от 1500-2000 нита. Новият панел на Samsung QLED телевизора е с дизайн, който намалява отблясъците, така че потребителите да могат да виждат всеки отделен детайл с изключителен контраст. QLED запазва това ниво на представяне независимо къде е седнал зрителя – цветовете и картината запазват постоянно качество от всеки зрителен ъгъл.

Новите елементи на дизайна, представен от Samsung, допълнително подобряват изживяването с новия QLED телевизор.

Практически невидимият оптичен кабел с изчистена еднокабелова система реално решава проблема с бъркотията от кабели, която обикновено имаме вкъщи. Допълнителните аксесоари включват опцията “No-Gap Wall Mount”, което прави монтирането на телевизора на стената по-лесно и бързо от всякога. И накрая, за тези, които държат на разнообразие от възможности за стилно представяне на техния телевизор, Samsung представи две нови възможности за елегантни стойки – Gravity и Studio, предназначени за потребителите, които предпочитат да не монтират своя телевизор на стената.

В допълнение към новата гама от телевизори, Samsung представи и подробни планове за предоставяне на по-унифицирано изживяване за потребители, които използват различни услуги и устройства. Универсалното дистанционно на Samsung, което беше един от хитовете на миналата година, е подобрено, така че да поддържа още повече устройства и да предлага гласов контрол за повече ТВ функции. Приложението Samsung SmartView app, налично за Android и iOS, позволява на потребителите да пренесат своя персонализиран SmartHub директно на телефона си и така да получават известия за ново съдържание, дори когато телевизорът е изключен.

Ново за смарт ТВ изживяването през 2017-та е спортната услуга (Sports service) на Samsung. Sports service позволява на спортните фенове никога да не пропускат момент от любимата игра, благодарение на възможността за персонализиране на съдържанието и известия за предпочитания от потребителя отбор, които се осъществяват чрез партньорства в реално време с най-големите доставчици на спортно съдържание към момента.

В допълнение, Samsung представи и своята последна лайфстайл ТВ иновация. Новият лайфстайл телевизор е с впечатляващ тънък дизайн, изпълнен с артистичен подход. Този нов телевизор е създаден, за да изглежда точно както изглежда една картина на стената, оборудван с незабележим кабел, който му позволява да бъде закачен навсякъде в дома, без досадните кабели и жици. Лайфстайл телевизорът получи и наградата “2017 Best of Innovation Award” на CES 2017 и ще бъде пуснат в търговската мрежа по-късно тази година.

Samsung представи своята линия от аудиовизуални продукти за 2017-та, в това число новият Soundbar Sound+, който е с вграден субуфер, H7 Wireless Audio и най-новият UHD Blu-ray плейър. Продуктите обединяват цялостен пакет от функции, насочени към повишена интеграция, както и първокласен, изчистен дизайн, който допълва потребителското изживяване на различни устройства.

Безпрецедентна гъвкавост в дома

Samsung представи една наистина отличаваща се линия от домакински електроуреди, за да предостави на потребителите повече гъвкавост и възможности за избор при извършването на ежедневните домакински дейности като готвене и почистване.

Samsung представи и системата за изпиране FlexWash™ + FlexDry™, за да отговори на нуждите на днешните семейства, чието ежедневие е натоварено с множество ангажименти. FlexWash™ е оборудвана с отделение с предно зареждане със 140 литра вместимост – най-голямото в своя клас – и се използва за нормално и по-обемно пране. Същевременно, отделението с горно зареждане има приблизително 30 литра вместимост и е предназначено за изпиране на по-малки количества пране, отделно от основното. И двете отделения могат да се използват самостоятелно или едновременно с различни настройки.

Сушилнята FlexDry™ има възможността да се справя с големи количества пране, докато същевременно нежно изсушава деликатни тъкани в горната част на сушилнята. Подходяща едновременно за спортен екип и копринен шал, уникалната Delicate Rack зона автоматично настройва температурата в зависимост от тъканта, която се суши.

В подкрепа на ангажимента на компанията да инвестира в продуктови категории, в които нейният опит и експертност могат да обогатят живота на потребителите, Samsung представи и своята нова линия от вградени смарт уреди. В нея се включват комбинация от стенна микровълнова печка, миялна машина с подобрени функции, както и линия от висок клас хладилници.

По време на пресконференцията, Samsung представи и хладилникът Family Hub 2.0 – следващото поколение на своя отличен с много награди хладилник. Линията Family Hub 2.0 включва вече 10 модела, така че потребителите могат да избират хладилник, който най-добре да отговаря на нуждите на тяхното домакинство. Линията предлага по-лесно използване с интуитивното мобилно приложение, така че семействата да останат свързани, да управляват наличностите от продукти в хладилника, да имат достъп до повече възможности за забавление на 21.5-инчовия LED екран на хладилника. За още по-голямо удобство подобрената технология за гласов контрол на Samsung вече е интегрирана в много от приложенията за Family Hub 2.0.

Повече страст с новите мобилни устройства и компютри

Тази година на изложението CES, Samsung представи последно поколение мобилни компютри, с разнообразие от нови първокласни устройства, които отразяват ангажимента на компанията към дизайн, изработка и избор. Те включват Chromebook Plus и Chromebook Pro, 15-инчов Notebook 9 с дискретна GPU карта, както и първият гейминг монитор на Samsung – Odyssey.

Samsung Chromebook Plus и Chromebook Pro са първокласни конвертируеми лаптопи, създадени за Google Play и поддържащи милиони приложения от Google Play Store. Новите Chromebook лаптопи се отличават с елегантен, подсилен метален корпус и могат да се трансформират от ноутбук в таблет с едно движение. Благодарение на Quad HD екрана, Samsung Chromebook Plus и Chromebook Pro работят еднакво добре както като таблет, така и като лаптоп, и са първите Chromebook, които идват с вграден стилус. Chromebook Plus ще се предлага с ARM процесор, а за тези, които търсят още повече мощност, Chromebook Pro ще се захранва от Intel Core M3 процесор.

Новият 15-инчов Notebook 9 на Samsung, който ще бъде наличен в САЩ тази година, е проектиран, за да осигури максимална производителност и изключителна мобилност. Задвижван от Kaby Lake процесор от седмо поколение на Intel, ноутбукът се отличава с дискретен GPU, за да се справя с най-интензивните хардуерни задачи, от редактиране на снимки и видео до работа с програми на няколко монитора.

Първият до момента гейминг лаптоп на компанията, Samsung Notebook Odyssey, предлага мобилно изживяване, което си съперничи с десктоп компютрите по отношение на мощност, скорост и комфорт, като в същото време е достатъчно лек, за да се носи в раница. Лаптопът ще бъде наличен в два различни размера. 15-инчовият Odyssey е задвижван от Core i7 процесор от седмо поколение на Intel, с до 32 GB оперативна памет от типа DDR4, двойно съхранение от до 256GB SSD и HDD, както и графична карта NVIDIA GTX 1050. Повече подробности за 17-инчовия модел ще бъдат обявени по-късно тази пролет.

Функционалността също бе подобрена с помощта на вграден бърз бутон, за да се осигури максимална производителност. Натискането на бутона активира бързото зареждане на процесора, графиката и паметта на Odyssey, гарантирайки възможно най-доброто гейминг изживяване.