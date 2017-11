Линията смартфони Moto G винаги е била значима за Motorola: дори ако флагманските устройства не се ползват с голяма популярност в средноценовия сегмент, компанията се чувства уверена, предлагайки балансирани и достъпни решения. Но всичко може да се промени с пускането на Moto G5S и Moto G5s Plus, защото те са устройства не само със съвременни характеристики, но и с достъпна цена. Не излизат ли обаче тези нови устройства извън обхвата на сегмента? Ще разберем отговора на този и други въпроси в следващите редове.

Технически характеристики на Motorola Moto G5S и Moto G5S Plus:

Дисплей: 5,2″ и 5,5”, IPS, резолюция 1920×1080 пиксела, 424 и 401 ppi;

Процесор: 8-ядрен Qualcomm Snapdragon 430, до 1,5 Ghz и Qualcomm Snapdragon 625;

Графично ядро: Adreno 505 и Adreno 506;

Операционна система: Android 7.1.1 Nougat;

Оперативна памет: 3 GB;

Вградена памет: 32 GB;

Поддръжка на карти памет: microSDXC (до 128 GB) и microSD карта (до 128 GB);

Връзка: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 Mhz) || UMTS/HSPA+ (850/900/1700/1900/2100 Mhz) || LTE (Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28);

SIM: nano-SIM + nano-SIM (комбиниран слот);

Безжични интерфейси: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, NFC;

Навигация: GPS, GLONASS;

Камера: основна — 16 Mp (LED-светкавица, PDAF-фокус, f/2.0, запис на Full HD-видео, HD, Slow-Mo); предна — 5-Мегапикселова (f/2.2, LED-светкавица) и 2х 13 МП основна, 4K(30fps), предна 8МП;

Сензори: светлинен, за близост, микрожироскоп, дактилоскоп;

Батерия: 3000 mah, бързо зареждане TurboPower 15W;

Размери: 149,95×73,5×8,2 мм и 153,5×76,2×8 мм;

Тегло: 157 и 168 грама.

Комплект

Устройството пристига в кутия от плътен картон, изпълнена в корпоративния стил на Motorola. Отдолу има пиктограми с изброените характеристики на модела.

Вътре, освен самия смартфон има място и за зарядния адаптер, USB-кабел и инструкции за експлоатация.

Дизайн

За разлика от флагманските устройства на същата марка, Moto G5S и Moto G5s Plus изглеждат по-тромави. Дебелината (без изпъкващия модул на основната камера) е 8,2 мм; разбира се, Moto Z при своите 5,19 мм изглежда много по изящен.

Въпреки това, производителят нарича и двата модела “тънки и леки”. Сравнението на тези параметри с 5,2-инчовите “съученици” (образците от 2017 г.) например, като Huawei P10 lite и ZTE Blade V8, макар и не толкова важна, тази дебелина не е в негова полза – 8,2 мм срещу 7,2 мм и 7,7 мм, както и 157 грама срещу 146 г и 141 г. Отчасти обаче, именно благодарение на теглото и дебелината си и двата модела се усещат доста уверено в ръката.

Напълно металният корпус от алуминиева сплав, съдейки по описанието, се характеризира с висока якост и устойчивост от надраскване. Поне по време на тестването, не се появиха никакви охлузвания по корпусите на смартфоните. Предлаганата цветова гама явно без излишни украшения, има само два варианта – сив и златист (Lunar Grey и Fine Gold). Всички остри ръбове по корпуса са заоблени (за сметка на “елмазната” обработка), а защитното стъкло с 2.5 D ефекта, прави държането на устройствата приятно.

За антени, на задния панел са предвидени тънки радио-вложки. От пръски и лек дъжд, устройствата не се боят, поради защитата със специално водоустойчиво нанопокритие. Фирменият стил на Moto се проследява и както винаги се крие в детайлите.

Предната страна е покрита с 2.5 D Corning Gorilla Glass 3 стъкло и олеофобично покритие. Около отвора за говорителя, под който е нанесено и текстовото лого Moto, са поместени светодиодната светкавица (вдясно), предната камера (вляво), както и сензорите за осветеност и приближаване (вляво).

Бутонът “Назад”, “Home” и “Последните приложения” са направени във вид на пиктограма “триъгълник”, “кръг”, “квадрат” върху екрана. Върху мястото под дисплея се намира дактилоскопичния скенер.

Бутонът за силата на звука и релефният бутон за захранването/заключването са направени от метал и са в дясната част и на двете устройства. Бутоните се натискат отчетливо и не скърцат. В горния край се намира само 3,5-мм аудио-конектор. В долната част са разположени мултимедийният говорител, micro-USB конектора и микрофона. Липсата на USB Type-C е разочароващо и е време вече да се въведе този стандарт и в средноценовия сегмент.

Дисплей

Дисплеят на Moto G5S и Moto G5s Plus са направени по IPS-технологията с диагонал съответно 5,2″ и 5,5” с резолюция 1920×1080. Той е защитен със стъклото Gorilla Glass 3 с извити 2,5 D-ръбове и качествено олеофобично покритие.

Мултитъч поддръжката е до десет едновременни докосвания. Плътността на пикселите е 424 на инч, а в Плюс версията 401 — при този показател, дори и дребният шрифт изглежда гладък, без песъчинки и зърна. Ъглите на видимост са максимални, като няма и намек за цветова инверсия.

Екранът е с “хладна” калибровка, балансът на бялото е с акцент към синьото. Възпроизвеждането на цветовете е наситено, а червените и зелени отенъци върху екрана изглеждат особено сочни, въпреки че и тук не се наблюдава този непокорен изблик от цветове, като при AMOLED-дисплеите. Черният цвят е дълбок, подсветката равномерна и без преосветяване в краищата.

В настройките на изображението, освен “Основният”, потребителя може да избере “Ярък” цветови профил, но цветопредаването по подразбиране вече е много наситено, така че раздутите червени и зелени нюанси правят изображението ненатурално.

Дисплеите на Moto G5S и Moto G5s Plus притежават отлична видимост на слънце. Това се осигурява, както от големия запас от яркост, така и от доброто антирефлексно покритие. В същото време, минималната яркост позволява с удобство да четете текст в тъмното.

Интерфейс

Смартфоните работят под управлението на чистия Android 7.1.1, а производителя обещава пускането на актуализация до осмата версия на “зеления робот”. От Motorola, интерфейсът е получил само фирмените икони на приложенията, а всички основни елементи на системата като щората за уведомленията, списъка с приложенията или клавиатурата са останали непокътнати.

“Настройките” са стандартните за Android Nougat, с удобно групираните пунктове и търсене. В разделът “Сигурност”, може да зададете пръстовите отпечатъци за скенера. Дактилоскопичният сензор е удобно разположен, много е бърз и точен, но не е и най-добрият вариант за работа с мокри пръсти.

Най-важната надстройка на системата остава приложението Моtо. То Ви позволява да персонализирате управлението на устройствата по свой вкус: например, можете да заложите цялата навигация по системата върху площта на дактилоскопа, или да включвате фенерчето просто чрез разклащане на устройството.

Звук

Мултимедийният говорител на Motorola Moto G5S и Moto G5s Plus е разположен отдолу — за нас това местоположение не е най-удачното, защото често случайно се закрива. Що се отнася до звука, то той е среден или малко над средната сила, всичко звучи перфектно, детайлите добре се чуват.

Но ако усилите силата на звука до край, то в някои песни всички тези детайли и високите честоти започват да се сливат в една каша. Истината е, че не бива да слушаме музика дори и на 70% от силата на звука — това за един човек дори и в една малка стая ще е повече от достатъчно.

Камери

Основната камера при Moto G5S е единична, с много широк ъгъл и 16-мегапикселова матрица, докато при Moto G5s Plus, основният фото-модул е двоен с резолюция 2х13 МП и f/2.0 диафрагма. Истината, както обикновено при смартфоните, е че многото мегапиксели в никакъв случай не означават голяма яснота на изображението.

За парите си, камерите и на двата апарата снимат хубаво, но ако искате да постигнете по-сочни снимки с по-малко шумове, тогава си струва да тествате ръчния режим. Понякога трябва да се регулират и други параметри, например стойността на ISO и цветовата температура.

В Moto G5s Plus поради наличието на двойна камера, можете да редактирате нивото на размитост на задния фон, непосредствено от специалния режим в настройките. Тук също така на разположение имате и двуцветна светкавица, разположена непосредствено под фото-модулите и на двата обектива.

В ръчен режим, всички плъзгачи могат да се разположат равномерно по екрана, което според нас е по-удобно, отколкото, например при Xiaomi, където всичко е скупчено на малка площ. Но, разбира се, снимането в ръчен режим е подходящо само за статични сцени. Хубавото в случая е, че програмата в реално време показва как ще изглежда снимката, в зависимост от вашите манипулации. Знайте, че настройките няма да се запомнят, след като излезете от ръчния режим — това е обидно.

Селфи-камерите и в двата модела също работят прилично. Светкавицата, без съмнение разширява възможността за използване на “истинската” камера. Особено доволни сме, че светкавицата има режим на работа, като фенерче което означава, че можете веднага на екрана да видите как ще изглежда селфито със светкавицата, без да е необходимо да правите снимката.

Заснемането на видеото е много удобно защото можете да коригирате експозицията преди да снимате — това е една страхотна функция. Камерата на Moto G5S обаче не разполага със стабилизатор. В настройките липсва и набиращата популярност 4К-резолюция за видеозаснемане, докато в Plus версията тази разделителна способност е налична. Таванът е 30 кадъра в секунда при Full HD. Но за бюджетен смартфон е нормално.

Хардуер и производителност

Смартфонът Moto G5S е базиран на платформата Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937), в основата на който стои 64-битов процесор с осем ядра ARM Cortex-А53 (тактова честота 1,4 Ghz). Изпълнението на графичните операции се поема от ускорителя Adreno 505. Модемът X6 LTE Cat.4/Cat.5 с агрегация носеща 2х20 Mhz Ви позволява да достигнете до скорости за обмен съответно до 150 Mbps и 75 Mbit/s. Тази платформа поддържа интерфейси, като WiFi 802.11 ac и Bluetooth. Смартфонът е с 3 GB LPDDR3 оперативна памет.

По-горе виждате резултатите (доста средни по отношение на показателите) на Moto G5S в основните тестове.

От гледна точка на хардуера, оборудването на Moto G5s Plus може да се нарече почти пълен аналог на G5 Plus — същият Snapdragon 625, 3 и 32 GB памет. Разликата е само в това, че в G5 Plus може едновременно да се поставят две SIM-карти, и картата памет, а в G5s Plus се използва хибридна тава, като повечето смартфони на пазара.

В новите смартфони е предвидена 32 GB вградена памет, от която към момента на включването се оказа заета малко повече от 8 GB. Увеличаването на вграденото хранилище може да се направи с помощта на microSD/HC/XC карти с капацитет до 128 GB. Имайте предвид, че на мястото в тавата, където се поставя картата памет има също и втори модул за идентификация на абоната (nanoSIM). Поддръжката на технологията USB-OTG дава възможност за свързване на USB-флашки.

Двата модула за идентификация на абоната могат последователно (режим Dual SIM Dual Standby, DSDS) да използват един радиоканал. В 4G-мрежите (Cat.4, 150/50 Mbps) са достъпни честотните диапазони от FDD-LTE – b3 (1 800 Mhz), b7 (2 600) и b20 (800 Mhz). Сред останалите безжични комуникации са налични Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5 Ghz + 2,4 Ghz), Bluetooth 4.2 и NFC.

Наличието на NFC-интерфейса дава възможност за работа с услугата Android Pay. Резултатите от работата на програмите AndroiTS GPS Test и GPS Test потвърждават, че за определяне на местоположението и навигацията, може да се използват спътниковите услуги GPS и GLONASS. Поддържа се и A-GPS технологията.

Автономна работа

Смартфоните притежават несменяеми батерии с вместимост 3000 mah, което изглежда, че е добра идея. Но максимумът, който ще е възможно да се изтръгне — ден и половина. Процесорите и на двата апарата далеч не са най-икономичните модели.

Например, в игрите смартфоните се разреждат до нула, по-бързо от 4 часа. Така, че ако решите да използвате две SIM-карти, то тогава добре е да имате под ръка външна батерия. От друга страна, зареждането с оригиналния мрежов адаптер е по-ефективно, тъй като Moto G5S поддържа фирмената функция TurboPower, а Плюс варианта – Qualcomm Quick Charge. Благодарение на това, след 15 минути зареждане от нулата, Motorola Moto G5S и Moto G5S Plus ще могат да работят около пет часа.

Обобщение

Moto G5S и Moto G5S Plus впечатляват с хубавите си дизайни, отлични екрани, бързодействие и софтуер. Да Не забравяме и камерите — тук те са по-издадени напред в сравнение с миналото поколение. Какво остава да се подобри? Бихме искали да видим USB Type-C, а и автономията на устройствата не е рекордна.

Сред достойнствата си заслужава да се отбележи фирмения дизайн, батерията с бързото зареждане TurboPower и Qualcomm Quick Charge, “чистата” операционна система Android Nougat с планираното актуализиране до Oreo, както и функциите от софтуерния пакет Moto Experience.

Що се отнася до недостатъците, то при тях на първо място трябва да споменем малко обемистият корпус, средната производителност и прословутият избор между инсталирането на втората SIM-карта и разширението на паметта.

Плюсове:

Фирмения дизайн;

Добрите основни камери;

Капацитивните батерии с бързото зареждане TurboPower и Qualcomm Quick Charge;

“Чистата” операционна система Android Nougat с планираната актуализация до Oreo;

Функции от софтуерния пакет Moto Experience.

Минуси: