O&O ShutUp10 1.6.1394

О&O ShutUp10 е нова програма със съвсем скромен размер, с помощта на която се настройва конфиденциалността на новата операционна система Windows 10. О&O ShutUp10 разполага с над 50 различни настройки, чрез които е възможно лесното изключване на телеметрията, обезопасяване на безжичната Wi-Fi връзка, забрана на обновяванията за ОС Windows 10 и още много други.

О&O ShutUp10 дава възможност за настройка на конфиденциалността само с два клика на компютърната мишка. Възможно е изключване на шпиониращите модули, но при това да остане обновяването на операционната система, филтъра SmartScreen и други технологии, които са действително необходими. Възможно е да се изключи всичко или да се извърши отделна настройка на всеки елемент. О&O ShutUp10 може да задава точка за възстановяване, преди да се правят промени в системата. Налична е опция, чрез която се възстановяват всички настройки на Windows 10, която може да се окаже полезна, ако нещо се обърка. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в О&O ShutUp10 1.6.1394:

New Setting: Disable saving SMS messages to the cloud

New Setting: Disable network access for OneDrive before log-in

New Setting: Disable Updates for voice recognition and synthesis

New Setting: Disable Cloud Search form Cortana

Bugfix implemented for Exception 0x80004003 when starting under Windows 10 Build 10240

Available in German, English, French, Italian and Russian.

