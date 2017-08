7-Zip 17.01 Beta / 16.04 Final

7-Zip e отличен архиватор, поддържащ повечето обичайни формати за архивиране, както и свой собствен самоархивиращ се формат .7Z (.z). Силата на компресията зависи много от данните, които се използват за теста. Обикновено 7-Zip компресира във формат 7z между 30-70% по-добре от zip форматът. Освен това 7-Zip компресира в zip формат между 2-10% по-добре от повечето други zip архиватори. Програмата поддържа многоезичен интерфейс, в това число и български език.

Поддържани формати: ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM, DEB, 7z.

7-Zip е софтуер с отворен код. Повечето от кода на програмата се разпространява под лиценза GNU LGPL. Кодът за разархивиране на RAR архиви (unRAR) е под смесен лиценз: GNU LGPL + unRAR ограниченията.

Може да използвате 7-Zip на всеки компютър, включително и на компютри в комерсиална организация. Не е нужно да регистрирате или да плащате за 7-Zip. Но при желание може да направите дарение, за да подпомогнете разработката на 7-Zip. Лиценз: Безплатен (GNU LGPL).

Повече за 7-Zip можете да научите от нашата статия 7-Zip – кратко ревю.

Промени в 7-Zip 16.04 Final:

– The bug was fixed: 7-Zip 16.03 exe installer under Vista didn’t create

links in Start / Programs menu.

– Some bugs were fixed in RAR code.

Промени в 7-Zip 17.01 Beta:

Minor speed optimization for LZMA2 (xz and 7z) multi-threading compression.

7-Zip now uses additional memory buffers for multi-block LZMA2 compression.

CPU utilization was slightly improved.

7-zip now creates multi-block xz archives by default. Block size can be

specified with -ms[Size]{m|g} switch.

xz decoder now can unpack random block from multi-block xz archives.

7-Zip File Manager now can open nested multi-block xz archives

(for example, image.iso.xz) without full unpacking of xz archive.

7-Zip now can create zip archives from stdin to stdout.

7-Zip command line: @listfile now doesn’t work after – switch.

Use -i@listfile before – switch instead.

The BUGs were fixed:

7-Zip could add unrequired alternate file streams to WIM archives,

for commands that contain filename wildcards and -sns switch.

7-Zip 17.00 beta crashed for commands that write anti-item to 7z archive.

7-Zip 17.00 beta ignored „Use large memory pages“ option.

