AIMP е мощен, надежден и пълнофункционален мултимедиен център.

AIMP е безплатен, има малък размер, богата функционалност и използва минимална част от системните ресурси. Благодарение на вградените програми, ще може бързо да прекодирате музика от един формат в друг, да записвате звук от микрофон, да редактирате тагове, да преименувате и сортирате файловете и др.

Поддържа плъгини, скинове и всичко, с което потребителите на WinAmp са свикнали, но в същото време предлага много нови възможности. На кратко с негова помощ може не само да стартирате аудиофайлове, но и да ги организирате, конвертирате, записвате на оптичен диск и др.

AIMP предлага поддръжка на всички популярни аудио формати: WAV, MP3, OGG, AAC, MPC, WMA, FLAC, APE, WV (WavPack), MIDI, tracker формати (IT, MOD, S3M, MTM, MO3), CDA (Audio CD). Притежава удобен интерфейс и работи под Windows 2003/XP/Vista/7. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Повече за AIMP можете да научите от нашата статия AIMP – инсталация и конфигурация.

Промени в AIMP 4.12 Build 1877 Final:

Sound Engine: support of ASIO devices with number of output channels more than 30

Fixed: Skin Engine – the main window does not become active after closing child window

Fixed: Music Library – Grouping Tree – selection resets to default state in some cases if the „By Folders“ grouping template is used

Fixed: Music Library – Grouping Tree – sorting works incorrectly in some cases

