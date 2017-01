AnyDesk е иновационно приложение от немския екип програмисти AnyDesk Software за отдалечен достъп към персонален компютър. Характерна черта на AnyDesk е много бързата връзка и висока производителност на свързването, благодарение на което е възможно бързо, качествено, удобно и комфортно администриране на отдалечена машина без забавяния и задръжки. С помощта на AnyDesk вече не се налага непрекъснато копиране на информация от личния компютър, която да се използва по време на пътуване или командировка: AnyDesk осигурява бърз и лесен достъп до всички файлове, папки, фотографии, музика и други до служебния или офисния компютър.

Интерфейсът на AnyDesk е съвсем лесен и интуитивен, без необходимост от сложно конфигуриране. В програмата се използва мощно TLS 1.2 кодиране, което осигурява безопасна връзка между устройствата. AnyDesk осигурява не само отдалечен достъп между компютърни системи, а и пълноценна съвместна екипна работа в Интернет. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в AnyDesk 3.1.1:

Fixed Bugs

– Improved stability

– Fixed some bugs in the chat

Other changes

– Signed the exe and msi files with two certificates.

