Bandizip е много бърз и надежден архиватор, поддържащ работа с форматите WinZip, 7-Zip, и WinRAR, както и с други аналогични архиви. Bandizip използва много бърз алгоритъм за компресиране и декомпресиране на файловите архиви, висока скорост на работа, възможност за Drag and Drop на файловете и пакетно компресиране на файлове.

Bandizip поддържа компресиране и декомпресиране на следните видове архиви: Zip(z01), ZipX(zx01), TAR, TGZ, 7Z(7z.001), LZH, ISO, EXE(e01)

Bandizip поддържа само декомпресиране на: RAR(part1.rar, r01), ACE, ALZ, APK, ARJ, BH, BZ, BZ2, CAB, EGG, GZ, J2J, JAR, IMG, IPA, ISO, LHA, LZH, LZMA, PMA, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WAR, WIM, XZ, Z. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в BandiZip 5.17:

Failed to open some split CAB files.Improved the stability of the program.Other minor bugs fixed.

