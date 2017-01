BitComet е peer-to-peer клиент за споделяне на файлове, съвместим с BitTorrent, който е един от най-популярните протоколи в тази област – свалянето на файлове става лесно и бързо.

BitComet се отличава с изчистения си дизайн, простотата на работа и освен това е напълно безплатна. Програмата поддържа и редица допълнителни опции – преглед на MP3, RealPlayerVideo, Windows Media Video и Quick Time файлове още преди да са свалени, едновременно сваляне на файлове, избор на кои части от torrent-а искате да свалите, продължаване на свалянето след прекъсване, ограничение на скоростта на сваляне и качване, вграден браузър, модул за чат и други.

BitComet поддържа още симулативни сваляния, светкавично продължаване на прекъснати сваляния, кеширане, използване на проксита, IP-филтриране, задаване на приоритети при сваляне на множество файлове от един torrent и много други.

Дори и никога да не сте се възползвали от преимуществата на p2p обмена, BitComet ви е подготвил елитен списък с любими сайтове, от който можете да си намерите качествени torrent връзки.

BitComet използва интелигентен метод на свързване, може да се употребява безпроблемно и от потребители зад Firewall и NAT Traversal, има автоматично само-конфигуриране.

BitComet се интегрира в Internet Explorer, Firefox и Maxthon. Това става още, когато инсталирате приложението – стандартно. Може и да махнете отметките и да не го вграждате в браузърите. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Повече за BitComet можете да научите от нашата статия BitComet – инсталация и конфигурация.

Промени в BitComet 1.45 Final:

GUI Improved: support login account using email

GUI Improved: client IP address moved from status bar to context menu

GUI Bugfix: task size not displayed when opening torrent

