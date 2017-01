BullZip PDF Printer е виртуален принтер с многоезичен интерфейс, включващ и български език, който позволява лесно и бързо създаване на PDF файлове от почти всяко Windows приложение.

Bullzip PDF Printer е програма за създаване на PDF документи и както повечето такива работи като виртуален принтер. Освен PDF, можете да създадете и изображения: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG и TIFF. Програмата поддържа поставяне на воден знак, сливане на „разпечатваното“ от Вас с друг PDF документ, защита на PDF файла с парола и др.

Програмата работи и на 64-битови операционни системи.

Необходимия за работата му GPL Ghostscript можете да свалите оттук. Програмата е безплатна за некомерсиална и домашна употреба, както и за комерсиална употреба от до 10 потребители. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 Final:

•Document Collector program added to help merge documents.

•New macro tag added.

•Text extraction was improved.

•FIPS compliance detection added for new operating systems.

•GUITimeout defaults to 0 for better performance on multi user systems.

•Application crashes caused by DEVMODE structure was fixed.

Екрани 1 от 2

Официална страница

Изтегли: BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 Final (10.5 MB)