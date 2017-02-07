BurnAware е безплатна програма за запис на CD/DVD дискове. С инструмента ще можете лесно да записвате Video DVD, Audio CD (от WAV, MP3 или WMA), Data CD/DVD, да създавате и записвате дискови изображения (.ISO).
BurnAware Free Edition е екстремно функционална и лесно използваема програма за запис на дискове. Създадена е като лек, но мощен инструмент за записване CD, DVD, Blue-Ray и HD-DVD носители.
BurnAware Free Edition поддържа всички типове оптични носители (включително CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, BD-R/RE, HD-DVD-R/RW и DVD-RAM). Лиценз: Безплатен (Freeware).
Промени в BurnAware 10 Final:
New Features
• New user interface.
• Support of high-DPI monitors and settings.
• Support of all screen readers.
• Command-line support for Copy to Image tool.
• %DISC_NUMBER% suffix parameter to set disc number in title.
Enhancements
• Updated installer, EULA and translations.
• Program uses system font and theme as default.
• Improved program stability and performance.
• Improved compatibility with Windows 10.
Bug Fixes
• Fixed minor bug with update notifications.
• Fixed bug with saving file with settings.
• Resolved problem with hanging during file preparing.
• Minor bug fixes and improvements.
Официална страница
Изтегли: BurnAware 10 Final (6.88 MB)