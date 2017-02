BurnAware е безплатна програма за запис на CD/DVD дискове. С инструмента ще можете лесно да записвате Video DVD, Audio CD (от WAV, MP3 или WMA), Data CD/DVD, да създавате и записвате дискови изображения (.ISO).

BurnAware Free Edition е екстремно функционална и лесно използваема програма за запис на дискове. Създадена е като лек, но мощен инструмент за записване CD, DVD, Blue-Ray и HD-DVD носители.

BurnAware Free Edition поддържа всички типове оптични носители (включително CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, BD-R/RE, HD-DVD-R/RW и DVD-RAM). Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в BurnAware 10 Final:

New Features

• New user interface.

• Support of high-DPI monitors and settings.

• Support of all screen readers.

• Command-line support for Copy to Image tool.

• %DISC_NUMBER% suffix parameter to set disc number in title.

Enhancements

• Updated installer, EULA and translations.

• Program uses system font and theme as default.

• Improved program stability and performance.

• Improved compatibility with Windows 10.

Bug Fixes

• Fixed minor bug with update notifications.

• Fixed bug with saving file with settings.

• Resolved problem with hanging during file preparing.

• Minor bug fixes and improvements.

