cFosSpeed е мрежови драйвер с висока производителност за DSL модеми и рутери. Сред отличителните му черти са Trafic Shaping (ограничаване на трафика), автоматично откриване и разпознаване на рутера, пълна съвместимост с конвенционалните PPPoE драйвери и други. Идеален е при използването на онлайн игри и Peer-to-Peer мрежи като eMule или Kazaa.

cFosSpeed ускорява бързодействието при работа в интернет и подобрява разпределението на трафика между различните приложения.

Драйверът е особено подходящ за онлайн геймъри, потребители на P2P мрежи за обмен на файлове, както и при работа с потоково аудио и видео, VoIP, интернет радио и други приложения.

cFosSpeed е достъпен за сваляне безплатно в 32- и 64-битови версии за Windows, както и на различни езици. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в cFosSpeed 10.24 Build 2304 Final:

+ Tested with Windows 10 Fall Creator’s Update, a.k.a. Redstone 3.

x Fixed the rare bluescreen with code IRQL_UNEXPECTED_VALUE (c8). Thanks to

Jens Blasse for testing and cardfanta and Daniel Schmithüsen for kernel

dumps.

x Removed a now useless check for net_talk when using subnet_override feature.

Thanks to orplid for report.

x Fixed handling of HTTP response codes 3xx in installer. This should avoid

problems with users from esp. China when registering their keys.

x Changed method of Internet Connection Sharing activation used in Wi-Fi

access points so it works again with Microsoft Windows 10 Build 15063

(aka Creator’s Update).

