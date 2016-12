Chasys Draw IES е безплатна програма за работа с разнообразна графика. В пакета са включени графичният редактор Chasys Draw Artist, помощната програма Chasys Draw Viewer за разглеждане на изображенията, подпрограмата Chasys Draw Converter за пакетно преобразуване на графични файлове и програмата Chasys Draw raw-Photo за работа с цифрови фотографии с RAW формат.

Основни характеристики: бърз графичен енджин JpDRAW2, свободно смесване на слоевете, анимация, поддръжка на Alpha канала извън работния процес, поддръжка на многоядрени процесори и многозадачност, вградени алгоритми за изглаждане, възможност за сканиране и печат, поддръжка на плъгини и други. Лиценз: безплатен (Freeware).

Промени в Chasys Draw IES 4.42.05:

Automatic calculation when entering numbers

Calculator utility with Natural Input Method

Timer and time estimation in Converter

Multipage printing for image-lists

Improved special character entry in TextArt

Improved graphics engine (JpDRAW2 16.12)

Improved Animation Renderer plug-in

Updated plug-ins for PNG, TIFF and WebP

Minor UI improvements

[bug fix] Cursor trails with some tools

[bug fix] Group-ID and global alpha missing in devices

[bug fix] Text-to-Path output misaligned

[bug fix] Issues with files with Cyrillic layer names

