Безплатният DVDStyler Ви позволява да създавате DVD менюта, като при това разполагате с богат набор от опции за всеки отделен видеоклип. Програмата е максимално опростена, а менютата могат да бъдат в изходен формат PAL или NTSC. Накрая създава ISO имидж, който е готов за запис върху DVD. Приложението се разработва както за Linux, така и Windows.

DVDStyler ще Ви помогне да създадете професионално изглеждащи DVD-та. С инструмента ще можете да добавяте MPEG файлове, да създавате NTSC/PAL менюта, да добавяте изображения за фон на менюто, да добавяте текст, изображения и бутони към менюто (като можете да променяте шрифтовете и цветовете) и много други. Програмата е с удобен и лесен за работа интерфейс.

Всички елементи, които добавяте с DVDStyler, се виждат така, както ще изглеждат на екрана. Добавянето на филм става с влачене от папката, в която той се намира, към DVDStyler. След това се добавят бутони, с които се пуска филмът или се отварят други менюта. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в DVDStyler 3.0.3 Final:

* disabled copy option for non-MPEG2 video streams

* added parameter „-pix_fmt yuv420p“ to transcoder

* fixed displaying first video frame in frame button

* changed transcoding caching to allow put multiple equal video files on DVD (e.g. with different cut points)

* added support of EXIF metadata in slideshow

* added CBR option for menu and slideshow enoding settings (disabled by default)

* added Bulgarian translation (thanks to Ivan Dobrev)

* win32/win64: updated Manolito’s VBR plug-in

