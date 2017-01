FileZilla 3.24.0 RC1 / 3.23.0.2 Final

FileZilla е клиент за FTP с отворен код (под GPL лиценз). Освен бързото развитие, това му носи и още едно предимство – качеството на програмата. Налице е пълна поддръжка на Drag & Drop за трансфериране на файловете, както и на връзка през прокси сървър и firewall и многоезичен интерфейс.

FileZilla е програма за качване и сваляне на файлове към- и от FTP сайт, сървър или хост. Програмата позволява трансфер на файлове и навигиране в папки, уеб сайтове и вашия компютър. FileZilla ви дава възможност да качвате няколко файла на веднъж. Тази програма е подходяща за вас, ако искате стабилна програма за FTP трансфери, която да не ви бърка в джоба.

FileZilla се характеризира с това, че малка, но разполага с достатъчно много възможности, като например това да съхранява информация за връзките, които осъществявате, заедно с имената и паролите, с които влизате. Също така разполага с файлов мениджър, възможност за отделна настройка на различни отдалечени папки, висока степен на сигурност, поддържане на връзката, различни режими на прехвърляне на данните и други интересни опции. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в FileZilla 3.23.0.2 Final:

•Key file paths entered in the Site Manager are now saved to corresponding server entries in the transfer queue

•MSW: Work around a bug in wxWidgets causing bad icons in the remote directory tree due to wxImageList::GetBitmap errorneously stripping the alpha channel from images

•Allow relative paths and environment variables in the „Cache directory“ setting.

Промени в FileZilla 3.24.0 RC1:

New features:

•The context menu for remote file search results now has a „Copy URL(s) to clipboard“ item

•Alt+number can now be used to switch between tabs in addition to Ctrl+number

•SFTP hostkey fingerprints are now also shown as base64 encoded SHA256 hashes to match the new format displayed by OpenSSH

Bugfixes and minor changes:

•Errors at the end of SFTP transfers now correctly result in transfer failures instead

•Cancelling synchronized browsing questions no longer prevents further directory changes

•Fix display issues for the filter conditions dialog

•Fix deleting multiple extensions on the filetype page in the settings

•OS X: Do not open dialogs while already processing an event, e.g. while a context menu is open

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: FileZilla 3.23.0.2 Final 32-bit (6.12 MB)

Изтегли: FileZilla 3.23.0.2 Final 64-bit (6.40 MB)

Изтегли: FileZilla 3.24.0 RC1 (6.12 MB)