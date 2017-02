FileZilla Server е програма, с която можете да превърнете Вашия персонален компютър лесно и бързо в свой собствен сървър. Основните достойнства на програмата са лесното боравене с нея и това, че е под GPL лиценз (Open Source).

FileZilla Server е безплатен и изключително надежден FTP сървър. Снабдява Ви с всички необходими опции, които търсите. Програмата е лесна за употреба със съвсем опростен и удобен интерфейс. Освен стандартния FTP достъп, програмата поддържа и FTP през SSL/TLS. Заедно с това можете да задавате ограничения на скоростта, компресиране и криптиране на предаваните данни и други.

FileZilla Server работи минимизиран като системна иконка и изкача при активност. Разполагате с пълнофункционално администриране на отдалечените потребители. С помощта на FileZilla Server можете да превърнете персоналния си компютър в малък, собствен интернет сървър. Така лесно ще споделяте файловете си с други хора по интернет.

Повече за FileZilla Server можете да научите от нашата статия FileZilla Server – настройка и работа с програмата.

Промени в FileZilla Server 0.9.60:

•TLS certificates generated by FileZilla Server now use a random serial number

•Global speed limits now fluctuate less, unused quota during each timeslice is now carried over instead of discarded

•Shared directories for groups with the auto-create flag are now created before the user’s home directory is accessed

•Updated OpenSSL to 1.0.2k

•Building FileZilla Server now requires libfilezilla 0.9.0 or greater

