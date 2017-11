GoodSync е много полезен инструмент, който служи за синхронизация на данни между персонален компютър, преносим компютър, карта памет, USB носител и т.н. Интерфейсът е максимално опростен, а синхронизацията е двупосочна, просто избирате директориите, а програмата ще ги анализира и синхронизира. Скоростта на работа е много висока.

GoodSync предлага автоматично синхронизиране и архивни копия на файлове, електронни писма, снимки, финансови документи, MP3 от своя настолен компютър, лаптопа, сървър или външно устройство. Лиценз: Платен (Trial).

Промени в GoodSync 10.6.6:

* Browse Dlg + One Driver: Fixed freezes and error when drilling down to top folder after OAuth.

* GSTP Forwarder Receiver: Do not report to Mediator errors caused by Forwarder Pipe disconnecting.

* GSTP Client: when client lost connection to Server do not do long reconnects, report to Mediator.

* Filters: allow [a-z] or [0-9] and other such character ranges in Filters, [ and ] mean [ and ].

* Filters: when adding Filters from GUI, turn [ into [ and ] into ].

* Filters: fixed several more exotic issues in exclusion and inclusion.

* On File Change: Add 1-min wait between Analyze and Sync, when Analyze produces Errors or Conflicts.

* Runner: Do not save changes by produced by Job Options checker.

* On File Change, Incremental Analyze: fixed error when file inside folder is reported before this folder.

* Fixed Free Space was not updated on Sync Tree file/folder Direction Change.

* Backblaze B2: Fix rare concurrency crash on folder delete.

* Licensing: Do not allow Auto jobs (Attended) to run in Free mode.

* Gs-Client/Gs-Server on Linux: Added support for Unix extended attributes.

Екрани 1 от 2

Официална страница

Изтегли: GoodSync 10.6.6 (26.8 MB)