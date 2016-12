Maxthon е правоприемникът на MyIE2. Той е базиран на проекта с отворен код Chromium и ползва за двигател Blink и има облика на един доста различен браузър, предоставящ множество улеснения за потребителя. Много от настройките са изнесени като бутончета на преден план и Ви спестяват досадното търсене по менютата. Друго, което го отличава от повечето уеб браузъри е възможността да се ползват едновременно NPAPPI и PPAPPI добавки. Примерно, може едновременно да работите с флаш плеъра на Adobe и този на Google, като го открива, независимо, дали е инсталиран отделно или e включен в добавките на Google Chrome.

С Maxthon Cloud Browser ще можете да сърфирате безопасно. Програмата предлага бутон за възстановяване на всички раздели, които случайно сте затворили, лента с инструменти за търсене в осем различни търсачки, опция за ползване на табове, възможност за заснемане на скрийншотове, стартиране на външни инструменти като Paint или калкулатор, вграден бележник за записване на бележки, езиков превод (по подразбиране е Google Translate) и други.

В Maxthon Cloud Browser е добавена и възможността да управлявате браузъра чрез движения с мишката (посредством курсора описвате различни фигури, които браузърът отчита като команди, а хората около вас имат усещането, че играете кунг-фу със своя мишок).

Maxthon поддържа „влачене и пускане“ на информация (можете да „занасяте“ адресите до адресната лента, търсачката и т.н.). Снабден е с функция за автоматично (или при ваше желание) заличаване на лични данни – записки за посетените сайтове, кукита, кеш и др.; филтри, премахващи всички банери и изскачащи прозорци; поддържа скинове, plug-in-и, toolbar-и; извеждане лентата с вашите „favorites“ на преден план и т.н.

Разполагате също и с възможност за инсталиране на плъгини, възможност за задаване на множество прокси сървъри, поставянето на допълнителни бутони и други допълнителни настройки. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Maxthon Cloud Browser 5.0.2.1000 Final:

*Changed address bar certificate pop-up message

*Maxnote: sometimes cannot drag an entry to other places

*Fixed the opening sequence of new tabs by right click

*Fixed pictures’ quick saving problem in this site: https://alpha.wallhaven.cc/latest

*Mouse gesture: closing the wrong tab when using mouse gesture to “close tabs to the right”

Официална страница

Изтегли: Maxthon Cloud Browser 5.0.2.1000 Final (46.50 MB)