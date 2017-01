NetSetMan е безплатна особено полезна програма, която ви позволява мигновено да превключвате между шест различно конфигурирани мрежови настройки (профили за свързване). Омръзна ли ви да сменяте настройките на мрежовата карта на вашият лаптоп всеки ден? Една и съща процедура постоянно? Когато сте на път, в къщи, в офиса…? NetSetMan е програма която ви позволява да превключвате между различните мрежови профила само с няколко кликвания. С нея ще запомните всички детайли за дадена мрежова връзка и ще я активирате бързо и лесно, когато ви трябва.

С NetSetMan няма да се налага да конфигурирате всеки път вашите мрежови настройки, тъй като програмата може да превключва между различните мрежови настройки, на които вече сте задали – IP адрес, DNS сървъри, Subnet Mask, Gateway, работна група, име на компютъра, WINS сървър, принтер, скриптове за стартиране и други.

NetSetMan е много полезна, ако имате лаптоп или пътувате доста често и трябва всеки път да се свързвате към различна мрежа. Програмата е полезна и за домашни потребители, използващи Интернет от няколко доставчика.

NetSetMan безплатна с добър, приятен и лесен интерфейс. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в NetSetMan 4.3.2:

– NEW: AutoSwitch option „Disable WiFi when LAN connected, otherwise enable it“

– NEW: AutoSwitch WiFi network condition „Connected/Disconnected“

– Fix: Connection speed for disconnected devices now shown as not available

– Fix: Handling incompatble wireless adapters in NSM WiFi Management

– Fix: AutoSwitch could be executed multiple times causing different problems

– Adding a custom SSID in AutoSwitch now allows selecting stored WiFi profiles

– A lot of fine-tuning for AutoSwitch

– Extended compatibility for new LAN/Adapter feature (VLAN-ID, MTU, etc.)

– Deleting items in lists now possible with DEL key

– After deleting a list item the next item is now automatically selected

– NSM WiFi Management has now its own icon in the task bar

– Improved IP-Edits: Copy/Paste complete IPv4 addresses (CTRL+C/V),

arrow keys navigation, navigating between different IP-Edits

