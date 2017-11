PicoTorrent е малка по размер програма за работа с торенти, написана на C++. Няма специални настройки, няма реклами, няма натоварване на системата. PicoTorrent има нищожни изисквания към системните ресурси и може да работи и със слаби компютри. Основни възможности на PicoTorrent: може да зарежда и раздава торенти; няма много настройки; работи с магнитни препратки; няма спам и реклами; съвсем ниски изисквания към системните ресурси; възможност за указване на папка, където да се записват теглените файлове; регулиране скоростта на теглени и раздаване; пресмятане на хеш; задаване приоритет на файловете; преглед на сийдърите и тракерите; възможност за избор и настройка на прокси; компютъра не се заключва, докато се теглят или качват торентите; поддръжка на OpenSSL за работа с HTTPS тракерите. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в PicoTorrent 0.13.0:

This release of PicoTorrent has been super delayed, but is finally here! It consists of a lot of bug fixes and enhancements.

At a glance

The peer list view now shows the peer progress in a progress bar. (#434)

The torrent list view now shows the actual size to download for torrents where not all files are selected. (#439)

We have updated Boost, OpenSSL and Rasterbar-libtorrent to newer versions. (#437)

Save configuration to disk when closing the Preferences dialog. (#433)

Squashed bugs

Use the UI language as a default language (instead of the regional). (#377)

Column sorting and reordering now works as it should. (#436)

Show a warning message if the user enters an invalid regular expression when filtering files. (#442)

