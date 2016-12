Polarity е нов уеб-браузър, съчетаващ удобство, скорост и надеждна и безопасна работа. Polarity е съчетание от три браузъра – Google Chrome, Internet Explorer и Trident. Polarity използва два енджина – Gecko и Trident. Новият браузър предлага богат избор от настройки и параметри за по-удобна работа в Интернет.

Основни особености на Polarity: Web Filter за предотвратяване на автоматичното отправяне към вредоносни сайтове, поддръжка на плъгини, теми и разширения; удобна работа с раздели, опростен и удобен интерфейс, HTML редактор, безопасен режим на работа без съхраняване на история, кеш и временни файлове; възможност за избиране на елементите – JavaScript, Flash, Java и изображения; функция за разпознаване на човешка реч, опция Speak This за преобразуване на текст в човешка реч, използване на малко системни ресурси. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Polarity 8.4.0:

Fixed minor bugs, fixed glitches when download apps, fixed issue where alt keyboard commands do not fire

Изтегли: Polarity 8.4.0 (1.44 MB)