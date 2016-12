ProgDVB е една от най-добрите програми за гледане на сателитна цифрова телевизия. Поддържа DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T, IPTV и възпроизвеждане на видео файлове от твърдия диск. Някои от по-значимите й функции са: Temeshift, запис на телевизионен или радио сигнал на твърдия диск, поддръжка на субтитри и телетекст, OSD и контрол чрез дистанционно управление.

ProgDVB има многоезичен интерфейс на десетки езици, включително и български (български, английски, руски, немски, френски, гръцки, италиански, румънски, сръбски, испански, турски, полски, чешки, китайски и др.). Менюто на ProgDVB включва обширен списък с настройки, посредством които можете да постигнете идеални резултати. Това е сериозен инструмент, който се разработва от доста време и на който са се доверили десетки хиляди потребители по цял свят. Програмата изисква Microsoft .NET Framework. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в ProgDVB 7.17.2 Final:

Fixes of mosaic,Restoration of the interrupted network connection, HD Club

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: ProgDVB 7.17.2 32-bit (17.2 MB)

Изтегли: ProgDVB 7.17.2 64-bit (16.1 MB)