PuTTY е малък и безплатен Telnet и SSH клиент за Win32 платформи, който притежава и XTerm емулатор.

Някои от основните функции на PuTTY са:

Записване на хостове и настройки за употреба след това

Контрол върху ключовете за криптиране на SSH и версията на протокола

SCP и SFTP клиенти за командния ред

Контрол върху препращането на портове със SSH, както и вградено X11 препращане

Пълна Xterm, VT102 и ECMA-48 терминална емулация

Поддръжка на сесии – т.е. потребителите могат да запазват настройките си в сесии и извикват при стартирането на програмата Лиценз: Freeware.

Промени в PuTTY 0.70:

Security fix: the Windows PuTTY binaries should no longer be vulnerable to hijacking by specially named DLLs in the same directory, even a name we missed when we thought we’d fixed this in 0.69. See vuln-indirect-dll-hijack-3.

Windows PuTTY should be able to print again, after our DLL hijacking defences broke that functionality.

Windows PuTTY should be able to accept keyboard input outside the current code page, after our DLL hijacking defences broke that too.

Изтегли: PuTTY 0.70 32-bit (696 KB)

Изтегли: PuTTY 0.70 64-bit (809 KB)