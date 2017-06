qBittorrent е многоплатформен торент клиент, написан на C++ и базиран на Qt4. Работи както под Linux, така и под Windows и MAC. Допълнително използва libtorrent и asio. Притежава вградени RSS четец, търсачка, отдалечен контрол и др. Разполага с многоезичен интерфейс на над 25 езика.

qBittorrent ви позволява да търсите в най-известните торент сайтове, за да намерите всичко, което Ви трябва. Magnet и BitComet линкове няма да са проблем, ако решите да сваляте от тях. qBittorrent може да бъде управляван през web интерфейс или да си създадете RSS филтър. Лиценз: Безплатен (GPL).

Промени в qBittorrent 3.3.13 Stable:

BUGFIX: Fix share ratio limiting. Broken by commit 259b5e51c49b744. Closes #6039 #6048. (sledgehammer999)

BUGFIX: Case insensitive sort for client column. Closes #6054. (Oke Atime)

BUGFIX: Make resume/pause menu items clickable. Closes #6040. (Oke Atime)

WINDOWS: Make the updater to look for the x64 installer if running x64 version. (sledgehammer999)

