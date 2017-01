Reg Organizer е мощна програма за управление на регистъра на Windows. Тя предоставя множество инструменти, сред които редактор за регистъра, инструмент за почистването му и др. Можете да наблюдавате избрани ключове за промени, има Search and replace опция, можете да премахвате всички записи за дадена програма и много други.

Освен това, Reg Organizer позволява да се откриват и променят по подходящ начин необходимите данни в регистъра, способен е автоматично да чисти регистъра, оптимизирайки производителността на системата, работи с конфигурационни файлове (включително INI), представя конфигурацията в дървовиден вид за улеснение на навигацията по файловете, а също така има достъп до недокументирани свойства на регистъра позволяващи да се добавят нови функции – например, можете самостоятелно да редактирате контекстното меню.

Дава се възможност да се чисти регистъра, чрез извършване на задълбочено търсене и откриване на всички ключове на регистъра, отнасящи се до определено приложение. Програмата поддържа функции за управление на конфигурационни файлове от различен тип и възможност за откриване и отстраняване на грешни връзки към общи DLL в регистъра, а също и грешни деинсталационни връзки. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Reg Organizer 7.70 Final:

Disk Cleanup: A new disk cleanup part: Recently Used Files. Allows to remove the information about the recently opened documents and

The Programs Error Reports section cleanup has been improved.

The correct recognition of the system commands without the extension and the path, for example: „subst w: „D:somepath““ in the startup.

Bug fixed: In the Startup Applications tool in was not possible to delay the items, which had in the names the characters prohibited in the file names, for example „?“.

