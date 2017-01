SpyShelter е съвместима с Windows x64 програма с HIPS защита, осигуряваща надеждна защита в реално време от прихващане на лични данни от банкови троянци, шпионски програми и кейлогъри. SpyShelter Premium е в състояние да защити компютъра от уязвимостите тип нулев ден. Програмата се задейства и защитава компютъра дори от все още неизвестни за антивирусните лаборатории вредоносни програми.

Основни възможности на SpyShelter: проактивна защита от всякакви опити на вируси, клавиатурни шпионски програми и троянци да получат достъп до личната информация; защита на паролите, чата, въведените номера на банкови карти; бърз алгоритъм на работа, който не забава компютърната система, не се изисква обновяване на сигнатури, лесен за използване интерфейс, първият в света х64 съвместим анти кейлогър. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в SpyShelter 10.9:

– Added “All except below” for IP and Ports options to Firewall Zones and Rules

– Added searching for IP collisions with new Network Zones

– Improved Sound record protection under Windows 8/10

– Changed logic of autoallowing registry entries in “Ask User” mode

– Exec Rules: Now it’s possible to input path to avoid Wow6432 issues

– Changed behaviour of tooltips showing to avoid multiple alerts

– Fixed freeze issues common with launching Task Manager on alert

– Improved compatibility with gaming platform clients

– Few small internal fixes

