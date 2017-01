Sweet Home 3D е Java приложение, което ще Ви помогне при създаването на жилище по Ваш собствен вкус. Програмата създава двуизмерна проекция на желаното от Вас обзавеждане и разположение на мебелите в помещението и неговите елементи, след което дава възможност за разглеждане на резултата в 3D режим. Притежава многоезичен интерфейс.

Sweet Home 3D е напълно безплатната програма, която осигурява и 3D превю, за да можете максимално ясно да огледате идеите за жилището си. Може да добавяте триизмерни модели.

Sweet Home 3D ще ви помогне да разположите мебелите по стаите и да изберете най-удачното разположение на елементите на интериора. За целта можете да ползвате безплатните модели от сайта на програмата. Допълнителни готови 3D модели за програмата можете да свалите от тук. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Sweet Home 3D 5.4:

•Set the minimum value of visitor’s field of view to 2°.

•Fixed wrongly displayed rectangular textures when rotated.

•Fixed a bug that prevented to close the Untitled window after opening a file under Mac OS X.

•Fixed a bug that applied the resolution scale factor too many times on user interface.

•Fixed a bug that prevented to move the points of a polyline.

•Replaced JRE 8u112 by JRE 8u121 in Sweet Home 3D installers bundled with Java under Linux.

•Other minor bugs fixes and enhancements.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Sweet Home 3D 5.4 за Windows (42.8 MB)