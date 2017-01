Unchecky е малка програма, която автоматично премахва отметките за инсталиране на нежелани програми, предлагани по време на инсталация. Това обикновено са най-различни ненужни помощни приложения, рекламен и шпиониращ софтуер. Unchecky автоматично намалява броя на кликванията, както и възможността да пропуснете някое квадратче и по този начин да се инсталира ненужен софтуер.

Unchecky предупреждава потребителя, ако инсталаторът се опитва да пробута допълнителен софтуер, като част от основната инсталация. Програмата се актуализира автоматично и с нейна помощ забравяте, че по някакъв начин на компютърната система ще се озове ненужен софтуер, който обикновено само забавя работата на компютъра. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Unchecky 1.0.2:

Added support for Winaero Software.

Improved support for μTorrent.

Improved support for CCleaner.

Improved support for FileZilla.

Improved support for Comodo Internet Security.

Improved support for DriverMax.

Improved support for Auslogics products.

Fixed web offers handling with high DPI settings.

Removed several false positive detections.

Indonesian translation, by Haydar Ali Ismail.

Updated translations.

Официална страница

Изтегли: Unchecky 1.0.2 (1.47 МB)