USBDeview е съвсем малка, но много полезна помощна програма, показваща списък с всички устройства, включвани към USB портовете на компютърната система. USBDeview дава подробен отчет за това, какъв тип и какво устройство е включвано, към кой точно порт е било включено, кога точно е поставено в USB порта и за колко време. Информацията е подробна и изчерпателна.

USBDeview е удобна за използване от Forensic специалистите за разкриване на неправомерно копиране на данни, за откриване кога точно е осъществено заразяване на компютърната система чрез USB портовете и други. Програмата разграничава включването на обикновени USB стикове от други подобни – карти памет, смартфони, уеб-камери, принтери. Дава се отчет за модела, производителя, серийния номер, времето на включване и времето на изваждане на съответното USB-устройство.

USBDeview може да се използва отдалечено при наличието на администраторски права и позволява отдалечено управление на включените USB-устройства. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в USBDeview 2.62:

◦Added /RunAsAdmin command-line option. You can use it with other command-line options of actions that require elevation ( /remove, /disable , /enable , /disable_enable ), for example:

USBDeview.exe /RunAsAdmin /disable „USBVid_1058&Pid_10238539583490834690“

Изтегли: USBDeview 2.62 – 32 бита (84 KB)

Изтегли: USBDeview 2.62 – 64 бита (111 KB)