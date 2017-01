С помощта на Virtual DJ Studio ще можете в реално време да миксирате, реверсирате и вкарвате всякакви ефекти докато слушате своята MP3 музика. Virtual DJ Studio позволява и поддръжката на няколко заредени плеъра едновременно, като това съвсем не е всичко, а само част от възможностите му.

Virtual DJ Studio може да се смята за професионално DJ студио, което ще ви предостави всички възможности, за да се изживеете като професионалист в тази сфера. Освен това ще можете да направите страхотни караоке представления, защото програмата разполага с доста мощен модул за тази цел.

Програмата също така разполага с поддръжка на множество звукови карти, множество монитори, 10-бандов графичен еквилайзер и още много приятни екстри, които ще ви грабнат веднага. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Virtual DJ Studio 7.6.0:

Fixed some issues with the Saved Singers list, including handling of profile pictures, non-existent saved songs, and other minor improvements.

