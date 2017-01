VueScan е софтуер за сканиране, който е ориентиран както към обикновени потребители, така и към професионалисти. Програмата поддържа над 100 плоски скенера и raw файлове от 109 цифрови камери. Освен за Mac OS X и Windows има версия работеща и на Linux.

VueScan автоматично изравнява цветовия баланс, като спестява допълнителната обработка по късно във Photoshop. Във VueScan е вградено цветово калибриране на скенери, дава възможност за предварително редактиране на изображенията, което ще ви спести доста време. Разполага с много удобен за работа интерфейс.

VueScan се използва както от професионални фотографи, така и от любители. Поддържа автоматична и ръчна настройка на повечето параметри и пакетни режими на сканиране. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в VueScan 9.5.64:

Automatically changes to Flatbed if no document in Feeder

Added support for 7 new Epson scanners

DS-310

DS-360W

DS-570W

ES-200

ES-300W

ES-400

ES-500W

Fixed problem with document feeder centering with Epson WF-3620

Fixed problem with some networked Samsung printer/scanner/copiers

Изтегли: VueScan 9.5.64 x86 (6.30 MB)

Изтегли: VueScan 9.5.64 x64 (6.85 MB)