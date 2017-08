WinContig е малка и лека дефрагментираща програма. Тя не се нуждае от инсталация и не създава нови записи в регистрите ви. Предимството при нея е, че можете да анализирате и дефрагментирате определени файлове, без да има нужда да дефрагментирате целия диск или дял. Също така можете да групирате файловете по профили, които са определени от вас. С програмата се работи много лесно и е напълно безплатна. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в WinContig 2.2.0.0 Final:

[User Requested Feature] Now it is possible to include/esclude subfolders when processing folders.

Some minor bugs fixed.

