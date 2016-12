Wine 2.0 RC3 / 1.8.6 Stable

Wine е чудото, позволяващо ви да стартирате Windows приложения под Linux. Програмата ще Ви предостави Windows интерфейс за Linux базирани системи.

С Wine можете да пуснете любимите си Windows програми в Linux работна среда като самата програмата е абсолютно независима от Windows, понеже е изградена на базата на код, различен от този на Microsoft, но същевременно може да използва и неговите динамични библиотеки. Едно чудесно средство за свързване на тези две операционни системи.

Wine e програма, благодарение на която можете да стартирате на GNU/Linux операционни системи, много от приложенията написани за Windows ОС.

Wine не е емулатор, както много потребители мислят, а алтернативна реализация на API Windows 3.x и Win32. Wine е рекурсивен акроним и означава „Wine Is Not an Emulator“.

Wine ви дава възможност да се възползвате от всички силни страни на GNU/Linux – стабилност, сигурност, гъвкавост, отдалечено администриране и т.н., докато използвате Windows програмите, които ви трябват.

Промени в Wine 1.8.6 Stable:

•Fix a regression introduced in 1.8.5 (#41627)

•Various bug fixes.

•A few more cards added to the GPU description table.

Промени в Wine 2.0 RC3:

•Bug fixes only, we are in code freeze.

Официална страница

Изтегли: Wine 1.8.6 Stable (21.5 MB)

Изтегли: Wine 2.0 RC3 (22.5 MB)