WinSCP е програма, която ви позволява да качвате файлове използвайки защитения SFTP. Връзката се осъществява през SSH (Secure Shell), а програмата е безценна за тези, които администрират отдалечени машини. Интерфейса наподобява Windows Commander и ако сте свикнали с този файлов мениджър, бързо ще свикнете и с WinSCP.

WinSCP е open source SFTP клиент за копиране на файлове от Linux към Windows и обратното. С помощта на тази програма може да се прехвърлят сигурно файлове от/към отдалечен компютър към/до вашия. За прехвърлянето на файловете се използва ssh (scp през ssh1 и ssh2), като се поддържа и sftp.

WinSCP има удобен интерфейс, разделен на две части – едната половина вижда чуждия, а другата – вашия компютър. Разполага с всички стандартни опции за управление на файлове. Лиценз: Безплатен (Open-Surce).

Промени в WinSCP 5.9.4 Final:

Portuguese translation completed.

Fixes various OpenSSL vulnerabilities.

Lots of usability improvements and bug fixes.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: WinSCP 5.9.4 Final (8.63 MB)