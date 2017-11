WinZip е най-известната и разпространена програма за работа със ZIP файлове. Осигурява бързо и лесно компресиране и декомпресиране. Опционален помощник. Поддръжка на e-mail; ZIP и e-mail от explorer. Поддръжка на интернет файлове, включително MIME, TAR и CAB.

WinZip бързо архивира или разархивира файлове, за да спести дисково пространство и да намали времето за изпращане на електронна поща.

WinZip е най-надеждния начин за работа с компресирани файлове. Никоя друга компресираща програма не е толкова лесна за използване с много опции и повишаване на производителността, подход, който е като златен стандарт за компресия на файлове инструменти на WinZip.

Можете бързо и сигурно да архивирате и разархивирате файлове за запазване на място за вашия диск, да ускорите изпращането им по електронна поща и да се намали времето за изтегляне. Достигнатото равнище на файла е с най-съвременна компресия, силно AES криптиране, съвместимост с повече формати на компресиране, както и нови интуитивна компресия на снимки.

Основавайки се на любимите си функции от използването на програмата от няколко милиона потребители, WinZip добавя нови функции за компресиране на изображения и управление, поддържане на нови методи за компресиране, по-добри резултати за компресиране, поддържане за допълнителни архивни формати и много други. Потребителите могат да работят по-бързо, по-интелигентно и по-безопасно. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в WinZip 22.0 Build 12670:

ENHANCED! MP3 Compression

NEW! Access all your accounts

NEW! Combined Address Book

NEW! Create individual Zip files for streamlined sharing

NEW! Send What feature

NEW! Share Converted files

NEW! Files Pane Swipe

NEW! Add a Network Location

NEW! See image information in the Preview Pane

