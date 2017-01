Безплатно приложение, съставено от множество програми с приятен интерфейс. Основна цел на този софтуер е да оптимизира работата на компютърната система. Включени са програми за почистване на компютъра от ненужни файлове, дефрагментиране и оптимизация на системния регистър, освобождаване на място върху твърдия диск, възстановяване на изтрити файлове, дефрагментиране на диска, настройка на програмите при стартиране на компютъра, премахване на Интернет-следите и други.Програмата предлага промени в операционната система, които повишават нейната производителност. Вградена е възможност за скриване и шифриране на папки и файлове. Лиценз: безплатен (Freeware).

Промени в Wise Care 365 4.53 Final:

Improved the feature of auto update.

Updated various translations.

Minor bug fixes.

Minor GUI Improvements.

