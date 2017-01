XRECODE3 е аудио конвертор, който може да преобразува един аудио формат в друг. С помощта на XRECODE3 е възможно бързото и лесно преобразуване от форматите mp3, mp2, wma, aiff, amr, ogg, flac, ape, cue, ac3, wv, mpc, mid, cue ,tta, tak, wav, dts, m4a, m4b, mp4, ra, rm, aac, avi, mpg, vob, mkv, flv, swf, mov, ofr, wmv, divx, m4v, spx, 3gp, 3g2, m2v, m4v, ts, m2ts, adts, shn, tak, xm, mod, s3m, it, mtm, umx към аудио форматите m4a, alac, ape, flac, mp3, mp4 (с помощта на NeroAAC), ogg, raw, wav, wma, WavPack, mpc, mp2, Speex, ofr, ac3, aiff. Поддържа се работа от команден ред.

XRECODE3 е оптимизиран за паралелно обработване на няколко файла при компютърни системи с многоядрени процесори. Програмата е удобна за „нарязване“ на CUE-файловете на отделни фрагменти и за създаване на тонове за iPhone. Интерфейсът на XRECODE3 е интуитивен много лесен за употреба, дори и с малките екрани на мобилните устройства. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в XRECODE3 1.46:

– NEW: optimized performance of Cover saving.

– NEW: use dB in Split By and Remove silence settings.

– NEW: added option to specify file masks to use when copying other files to the destination folder (under Program Settings/Misc).

– NEW: updated x64 libvorbis.dll from https://hydrogenaud.io/index.php/topic,109766.0.html.

– NEW: Added separate pattern for CUE and M3U file under Pattern settings to specify cue/playlist output file name.

– NEW: Updated FLAC to 1.3.2.

– NEW: Updated libebur128 v1.2.0.

– FIX: fixed issues when patterns were used with /onthefly.

– FIX: fixed issue with CUE/M3U pattern when custom values was used.

– FIX: Fixed sorting of added folders (i.e. Folder10 will not be befer Folder1).

– FIX: Fixed AV error while inserting Audio CD.

– FIX: Fixed issue when 48KHz audio was not resampled to 44.1Khz.

– FIX: Fixed mpls parsing issue for some blue-ray playlists.

– FIX: Fixed issue wit „Capitalize Each Word“ pattern setting.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: XRECODE3 1.46 (13.5 MB)