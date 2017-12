Zero Install е пакетен мениджър, позволяващ публикуването и поддържането на нов софтуер да става директно от потребителските сайтове, без да е необходимо използването на външни хранилища или облачни услуги. Zero Install позволява стартирането на програми от създадените пакети и има версии за Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X и Windows. Кодът на Zero Install е написан на Python и програмата се разпространява с LGPL лиценз.

Целта на Zero Install не е да замени инсталационните програми и файловите хранилища, а да ги допълни. Програмата не използва свой формат на пакетите, а манипулира обикновените tar.gz или zip архиви, съчетани с мета данни с XML формат. Zero Install поддържа инсталирането на няколко версии на една из съща програма, позволява съвместното използване на едни и същи библиотеки, а подозрителните приложения могат да се стартират в chroot среда. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Zero Install 2.14:

Added support for new <copy-from> recipe step

Fixed support for extracting .tar.xz archives

Added support for detecting .NET Framework 4.6.1 and 4.6.2 as <package-implementationgt;s

Added support for TLS 1.1 and 1.2

Misc bugfixes

