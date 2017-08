Ето как ще изглежда финалният дизайн на Motorola Moto X4

Известният Twitter потребител Евън Блас пръв съобщи, че Moto X (2017) ще се продава под името Moto X4. По-късно той сподели рендъри на устройството, а сега виждаме и финалния дизайн на телефона.

Очевидно той е по-различен от прототипните версии, които Блас определя като „ранна информация“.

Освен новия външен вид, снимките разкриват и друга важна информация за телефона като металния корпус и 3D стъклото, както и умната камера, IP68 сертификат за водоустойчивост, вграден AI асистенти и др. LED светкавицата пък е поставена над камерата, а не под нея.

Очакваната цена на Motorola Moto X4 за Европа е 350 евро, което е с една идея по-ниско от очакваното. За тези пари получавате 5.2-инчов 1080р дисплей, 3GB RAM, 12MP зана и 16MP предна камера, както и Android 7.1.1 OS. Чипсетът е Snapdragon 630.

Hardest part of this is admitting you had bad information – or an early render. I’ve seen the Moto X4 final design – it is indeed this one. pic.twitter.com/lHsaLWtckK

— Evan Blass (@evleaks) August 3, 2017