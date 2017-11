11-ти ноември е ден за глобално пазаруване – ден, на който започва подготовката за коледните подаръци. На този ден OUKITEL предлага 13-те най-продавани бюджетни смартфона с цена от $58,49 до $218,99. Продажбите на шопинг карнавала се осъществяват в официалния магазин на OUKITEL в Aliexpress.

OUKITEL представя седем модела от популярната продуктова гама “К”, известна преди всичко с мощните батерии. Предлагат се смартфоните K4000 Plus с 4000 mAh батерия, K5000 с 5000 mAh, K6000 Plus с 6000 mAh батерия, както и модела K3; K10000, K10000 Pro и K10000 MAX с 10000 mAh батерия. Предлагат се и четири бестселъра от серия “U”, включително U20 Plus и U22 с двойни камери, както и U11 Plus и U16 MAX с големи дисплеи. С големи намаления се продават и бюджетните смартфони от серия “C” с безрамкови екрани: OUKITEL C8 и много добре продавания C5 Pro. В таблицата по-долу са показани промоционалните цени:

Бранд Модел Цена Модел Цена OUKITEL K3 $139.99 U20 Plus $68.99 K4000 Plus $84.99 U22 $68.99 K5000 $131.99 U11 Plus $144.37 K6000 $158.66 U16 Max $125.40 K10000 $131.24 K10000 Pro $174.41 C5 Pro $66.55 K10000 Max $218.99 C8 $58.49

Детайлната информация относно промоциите по време на събитието OUKITEL 1111 може да бъде намерена в официалния уеб-сайт на OUKITEL.