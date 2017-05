Цената на бюджетните Moto C и Moto C Plus започва от 89 евро

Motorola току що анонсира два нови телефона, но не очаквайте от Moto C и Moto C Plus да се превърнат в изненадващи топ модели. И двата апарата са Android устройства от базово ниво, чиято най-привлекателна характеристика е тяхната цена.

За Moto C и Moto C Plus се говореше от няколко седмици, но след като вече са официални, ето какво представляват.

Операционната система и при двата е Android 7.0 Nougat. Moto C работи с 4-ядрен MediaTek MT6737M процесор на 1.1GHz, докато Moto C Plus е снабден с малко по-мощния 4-ядрен MediaTek MT6737 на 1.3GHz. При двата модела оперативната памет е скромните 1GB RAM, докато вграденото място за съхранение е 8GB при Moto C и 16GB при Moto C Plus.

Дисплеите и на двата телефона са с 5 инча диагонал, но Moto докато C Plus има 720р резолюция, то Moto C е с още по-ниска FWVGA (480 x 854) такава.

Камерите са съответно 8МР при Plus версията и 5МР при нормалната. Селфи сензорът е 2МР навсякъде.

Най-отличителната черта е цената, която е най-ниската за телефон на Motorola от много време насам. 3G версията на Moto C ще се продава само за 89 евро, а 4G вариантът е 99 евро. Moto C Plus пък може да бъде ваш за 119 евро.