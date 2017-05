Android Go не е нова версия, а просто конфигурация

Не е трудно да си представим, че анонсираният миналата седмица Android Go е повече или по-малко продължение на вече приключилата Android One инициатива. И двете бяха насочени към по-слаби устройства и развиващи се пазари, макар че Google има своето мнение за мястото на Android Go.

И то е следното – Android Go не е нито заместител на Android One, нито отделна версия на Android.

Android Go си е чисто и просто Android или по-точно казано – Android О. Той не е обособен вариант като Android Wear или Android TV, нито пък къстъм интерфейс като TouchWiz или EMUI.

Според Самийр Самат, вицепрезидент по продуктовия мениджмънт на Google, Android Go е „конфигурация, която производителите могат да използват, когато сглобяват телефони с 1GB RAM или по-малко„. В нейните рамки се спират някои особено натоварващи функции и се зареждат предварително олекотени версии на повечето приложения на Google. Самат счита, че въпреки увеличаването на прага до 2GB RAM, все още има сериозен пазар за нискобюджетни телефони и това налага използването на Android Gо.