Още през месец май тази година по време на конференцията Google I/O 2017, интернет гигантът обеща да представи операционна система, специално създадена за бюджетни смартфони. Google сдържа обещанието си и в началото на седмицата анонсира новата Android Oreo (Go edition).

Операционната система се базира на Android 8.1 Oreo, но е предназначена за използване в смартфони с 512 MB или 1 GB операционна. Новата ОС осигурява плавна работа на приложенията, дори и при слаб хардуер и има подобрена система за управление на данните. Google подчерта, че Android Oreo (Go edition) е оптимизирана и осигурява 15% по-висока производителност, като освобождава много памет за сметка на малкия размер на предварително инсталираните програми.

Google предлага новата мобилна операционна система само за свръхбюджетните смартфони. Но Android Oreo (Go edition) разполага с вградени Google Go, Google Maps Go, Gmail Go, YouTube Go, Google Assistant Go, Files Go и специална версия на Google Play Store, даваща възможност за избор на най-подходящите приложения за новата ОС.

Вицепрезидентът на Google Самир Самат (Sameer Samat) заяви, че първите смартфони, използващи Android Oreo (Go edition) ще се появят през следващите няколко месеца. Кодът на новата операционна система ще бъде открит заедно със сорс кода на Android 8.1 Oreo.