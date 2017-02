HTC ще покаже на MWC 2017 смартфона One X10

Съдейки по слуховете, на изложението MWC 2017, което започва на 27 февруари в Барселона, HTC ще анонсира нов смартфон от средния ценови сегмент. Той носи името HTC One X10. Разбира се, това малко не се вписва с неотдавнашното изявление на производителя за изместване на акцента към скъпите устройства, но течовете са вече толкова много, че почти няма съмнение – в края на този месец тайванците ще покажат HTC One X10.

Първо за техническите характеристики. Най-вероятно, инженерите на HTC ще добавят в One X10 5,5-инчов екран с разделителна способност от 1920 x 1080 пиксела, 64-битов 8-ядрен процесор MediaTek MT6755, работещ на тактовата честота от 1,9 Ghz, както и графичния ускорител Mali-T860. Оперативната памет се очаква да е 3 GB, а за съхранение на данни ще има постоянна памет от 32 GB. Имайки предвид, че HTC One X9 е снабден със слот за карта памет, то има голяма вероятност той да се съхрани и в HTC One X10.

Основната камера трябва да получи 16-мегапикселов модул със система за оптична стабилизация, а предната камера ще има само 8-мегапикселов модул. Друга информация за фото – и видео-възможностите на HTC One X10 за съжаление все още няма. Що се отнася до автономността, то смартфона е оборудван с 3000 mah батерия. Също така, устройството трябва да получи и четец на пръстови отпечатъци (поставен на гърба), но това е и логично, имайки в предвид, че до 2017 г. няма пуснат телефон без него. Моделът ще работи под управлението на операционната система Android от седма версия.

От изтеклите вече в мрежата снимки на смартфона може да се каже, че в края на този месец ни очаква един вид копие на Nexus 6P в напълно метален корпус. Цената на устройството ще е около 290 долара.