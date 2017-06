Need for Speed Payback разкрита с нов трейлър (видео)

Ghost Games и Electronic Arts най-накрая потвърдиха най-новото попълнение към Need for Speed франчайза за 2017-та година – Need for Speed Payback. След множество тийзъри, лийкове и оскъдна информация, феновете вече могат да се насладят на новия трейлър на играта.

Need for Speed Payback ще се развива във Форчън Вали и геймърите ще могат да избират между трима различни герои, обединени срещу „Къщата“ – местен криминален картел, който управлява казината, бандитите и дори полицаите на града. Ghost Games обещава най-подробното персонализиране на автомобили и герои в цялата поредица, заедно с възможността играчите да намират изоставени коли в света на Need for Speed и да ги поправят. Шофирането ще е както и с високи скорости по градските шосета, така и офроуд, като мисии ще могат да се намират в планините и каньоните около Форчън Вали.

Изпълнителният продуцент на проекта Маркъс Нилсън коментира: „Need for Speed се завръща тази година, за да предизвика очакванията на геймърите за състезателни игри. Ние ще включим всичко, което феновете обичат във франчайза – най-голямото персонализиране, голям набор от автомобили, вълнуващи състезания и големи гонки из отворения свят…“

Очаквайте Need for Speed Payback на 10-ти ноември тази година за конзолите Xbox One, PlayStation 4 и Windows персонални компютри.